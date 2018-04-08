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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Duma'daki saldırıları kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esad'ın Duma'daki kimyasal saldırısını en sert şekilde kınadıklarını açıkladı.

AA | 08.04.2018 - 16:16..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Duma'daki saldırıları kınıyoruz

Suriye'de Beşar Esad rejimi, Duma kentine düzenlediği kimyasal saldırıda en az 70 sivil hayatını kaybetti.

Bu katliamla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan da açıklama geldi.

"KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Duma'daki kimyasal saldırıya ilişkin: "En az 70 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları en sert biçimde kınıyoruz. Suriye rejimi, ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı zamanlarda yaşanan saldırılar için hesap vermelidir." açıklaması yaptı.

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