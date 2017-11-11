Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 36. İstanbul Kitap Fuarı'nda

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İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda, son kitabı 'Ben, Öteki ve Ötesi' kitabınını imzalayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ensonhaber'in Kitap Editörü Ergül Tosun'a konuştu.

"ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU OKUYAMAMAK"

Kalın,"İnsanların kitap okuması kadar önemli bir şey yoktur hayatta. Çağımızın en büyük sorunu okuyamamak. Ama burada insanların kitaba gösterdikleri ilgi beni çok mutlu ediyor." dedi.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Kitabına olan ilgiden memnun olduğunu ifade eden İbrahim Kalın okuyucularına teşekkür ettiğini söyledi ve "Karşımızdaki insanla kavga etmeden, kırmadan anlaşabilmemizin yolu kitap okumaktan geçer." diyerek kitap okumanın önemini vurguladı.