Almanya'nın ekonomik yaptırım tehdidine İbrahim Kalın'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım tehdidine "Türkiye'deki Alman yatırımcıların zihninde tereddüt oluşturmak kabul edilebilir değil. Böyle bir şey olmadığını bu firmalar da ifade ettiler. Siyasi saiklerle ekonomiyi bulandırmak doğru değil." diyerek tepki gösterdi.

Kalın'ın merak edilenleri yanıtladığı konuşmasında ön plana çıkanlar şöyle;

"BATILI ÜLKELER TERÖRÜ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Bu kabine bir süreklilik ve değişim kabinesi olarak ifade edilebilir. PKK ülkemizin başında bir bela olmaya devam ediyor ve Batılı ülkeler bunu görmezden geliyor. Terörle mücadele bundan sonra da çok yoğun şekilde devam edecek.

Bizim siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakarak yekvücut olduğumuzu ifade etmeliyim.

FETÖ'den temizlendikçe TSK ve Emniyet birimlerimiz aslında asli vazifelerine dönmüş durumdalar.

Kıbrıs Türk tarafı BM parametreleri çerçevesinde son derece yapıcı bir tutum sergilemiştir. Kıbrıs Türk tarafına yönelik izolasyonların kaldırılmasının zamanı gelmiştir. Çağrımızı yineliyoruz.

Referandumun dönülmez sonuçlara yol açacağına buradan Kürt Bölgesel Yönetimi yöneticilerine tekrar buradan iletiyoruz.

Bu hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımızın bir Körfez turu olacak. Bu krizin başından beri Türkiye hep yapıcı tutumlar içinde oldu. Bunun neticelerini yavaş yavaş görmeye başladık. Diğer konularda ne tür adımlar atılabilir bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam edecek.

"TÜRKİYE KARŞILIĞIYLA PRİM TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu talihsiz açıklamaların Almanya'daki yaklaşan seçimlerle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Almanya'da bu moda haline geldi. Türkiye karşıtlığının prim yaptığını görenler, kendilerince puan toplamaya çalışıyorlar. Bence daha rasyonel düşünmeleri gerekiyor.

"FETÖ KAÇAKLARININ EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ YER ALMANYA"

Bir çok masum vatandaşımıza casus muamelesi yapılıyor. Alman kanunlarına göre kurulan STK'lara karşı haksız uygulamalar yapılıyor. PKK ve FETÖ'nün Almanya yapılanmasını herkes biliyor. Biz bunu defalarca Alman makamlarının önüne koyduk. Son 10 yılda PKK örgütlemesinin nasıl genişlediğini kendileri söylüyorlar. FETÖ kaçkınlarının en çok gittiği yerlerden biri Almanya nasıl oluyor?

Türkiye'de yargı bağımsızlığına saygı duymuyorlar. Bu Türk yargısına karşı bir saygısızlıktır.

"SİYASİ SAİKLERLE EKONOMİYİ BULANDIRMAK DOĞRU DEĞİL"

Bu Alman firmalarının kaygıları olduğuna dair açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Merkel'le yaptığımız görüşmede Türkiye'deki Alman firmalarının güvenliğini teyit ettik. Türkiye'deki Alman yatırımcıların zihninde tereddüt oluşturmak kabul edilebilir değil. Böyle bir şey olmadığını bu firmalar da ifade ettiler. Siyasi saiklerle ekonomiyi bulandırmak doğru değil.

"BİZ ALMANYA İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'ye gelen Alman vatandaşları bizim misafirlerimizdir. Onların can, mal güvenliği bizim emanetimizdir. Ama burada yargı konusu olan kişiler, şaibeli faaliyetler içerisindedir. Bunlarla, Türkiye'ye turizm için gelen insanları aynı kefeye koymak siyasi sorumsuzluktur. Biz Almanya'yla iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz ancak bu karşılıklı olmalıdır. Avrupalılar Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenlikleri olarak görürlerse daha doğru bir iş yapmış olurlar.

"BEKLENTİMİZ FETÖ ELEBAŞI GÜLEN DAHİL TÜM ÜYELERİNİN İADESİDİR"

(ABD'nin terör raporu) FETÖ'nün bu rapora dolaylı olarak girmesi de olumludur. Bu terör örgütünün yaptıkları ortada, faaliyetleri ortada. Bu örgüt Avrupa ve Almanya'yı kullanarak, hatta ve hatta ABD'li vergi mükelleflerinin parasıyla Türkiye'ye karşı faaliyetler yürütmektedir. Bizim beklentimiz FETÖ elebaşı Gülen başta olmak üzere, hepsinin iade edilmesidir. Aksi takdirde, ABD'nin müttefiklik ilişkisi iddiasını zedeleyen bir durumdur. Tereddütsüz ve gecikmeden bu kriminal kişiler adaletin önüne çıkmalıdır"