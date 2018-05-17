Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İİT Zirvesi hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ederek Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını uygulaması ve bu bağlamda Gazze'de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan vahim gelişmelerin ele alınması amacıyla, İİT Zirve Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, yarın İstanbul'da İİT üyesi ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleneceğini belirtti.

GÜNDEM FİLİSTİN

Kalın, zirveye ilişkin, "Zirvede İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs Davası'nı savunmak amacıyla Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacaktır." ifadesini kullandı.

Zirvede İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs Davası'nı savunmak amacıyla Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacağına dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"DÜNYA KAMUOYU HAREKETE GEÇMELİ"

"İsrail'in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir. Zirvede Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır."