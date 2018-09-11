Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASINA BAĞLI"

Karma eğitim sistemi hakkında açıklama yapan Kalın, "Karma eğitim olduğu haliyle devam ediyor. Karma eğitimin ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir.

Bu tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Karma eğitim devam ediyor VİDEO