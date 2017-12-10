Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Netanyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "İran’ı ve Gazze’deki ‘teröristleri’ destekleyen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’ndan ders almayacağını" sözlerine tepki gösterdi.

"SERT BİÇİMDE KINIYORUZ"

İbrahim Kalın şunları söyledi: "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz

"ÖNCE KENDİ YAPTIKLARININ HESABINI VERSİNLER"

Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail’in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekir

"ÜLKEMİZE LİDERİMİZE SALDIRMAK YERİNE İŞGALE SON VERSİNLER"

İlk kıblemiz olan Kudüs’ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir"