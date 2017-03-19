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Cumhurbaşkanlığından Almanya'ya PKK tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği mitingle ilgili açıklama yaptı.

19.03.2017 - 00:09
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Cumhurbaşkanlığından Almanya'ya PKK tepkisi

Almanya'nın Frankfurt kentinde terör örgütü PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah  Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığı flama ve posterlerle bugün yürüyüş yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da gerçekleşen bölücü terör örgütü mitingine dair açıklamalarda bulundu. Kalın, şunları dile getirdi:

“Alman makamlarının bugün PKK terör örgütü yandaşları tarafından 16 Nisan’da oylayacağımız Anayasa değişikliklerine karşı gerçekleştirilen gösterilere izin vermesini en güçlü biçimde kınıyoruz.

Türk milletvekili ve bakanların Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmalarına sudan sebeplerle engel olmaya çalışanların kendi terör örgütü listelerinde de bulunan PKK’ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez bir uygulamadır. Bu hasmane tutumu ifade ve toplantı hürriyetiyle açıklamaya çalışanları ciddiyete davet ediyoruz.

Türk milletinin seçilmiş temsilcilerinin vatandaşlarımızla buluşmasının tehlikeli olduğunu iddia edip, teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır.

"16 NİSAN'DA KARARI AVRUPA DEĞİL, MİLLET VERECEK"

Esasen bugün Frankfurt’ta yaşanan skandalla birlikte bazı Avrupa ülkelerinin 16 Nisan referandumuna müdahale etmeye çalıştığını ve “hayır” kampanyasından yana açıkça tavır koyduğunu bir kez daha müşahade ettik.

Avrupa ülkelerine tekrar hatırlatıyoruz: 16 Nisan’da kararı Avrupa değil, millet verecektir.”

Cumhurbaşkanlığından Almanya'ya PKK tepkisi

Cumhurbaşkanlığından Almanya'ya PKK tepkisi

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