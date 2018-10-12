Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, rahip Brunson'ın serbest kalmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MAHKEMELERİ BAĞIMSIZDIR"

Fahrettin Altun şunları söyledi:



"Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur.

ABD başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır.

Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz."



