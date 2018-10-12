taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9456
Euro
6.884
Altın
1219.915
Borsa
96657.42
Gram Altın
234.177

Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Brunson kararı ile ilgili, "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

AA | 12.10.2018 - 18:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, rahip Brunson'ın serbest kalmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MAHKEMELERİ BAĞIMSIZDIR"

Fahrettin Altun şunları söyledi:

"Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur.

ABD başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır.

Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz."

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

ABD'li papaz Brunson yargılanıyor

1489
ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

ABD'li rahip Brunson serbest bırakıldı

2541
Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

159
İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

79
Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

Trump'tan Brunson konusunda ilk açıklama

655
Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

137
Reuters: Brunson uçağa bindi

Reuters: Brunson uçağa bindi

835
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM