taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5036
EURO
3,9197
ALTIN
141,21
PETR
47,2700

Cumhurbaşkanlığı'ndan Demirel anması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefat yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

17.06.2017 - 12:30
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, üstlendiği görevler ve icraatlarıyla siyasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde ayrı bir yer edinmiş olan 9. Cumhurbaşkanı Demirel’e vefatının yıl dönümünde rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Demirel anması

SÜLEYMAN DEMİREL KİMDİR?

Tam adı Sami Süleyman Gündoğdu Demirel olan 9. Cumhurbaşkanı unutulmaz siyasetçi, 1965–1993 tarihleri ​​arasında yedi farklı hükûmette toplam 10 yıl 5 aylık bir süreyle başbakanlık görevinde bulundu.

Ayrıca, 1964'ten 1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987–1993 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev aldı. Demirel, siyasi kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Demirel anması

Türkiye'nin çok partili sisteme geçtiği 1946'dan sonraki dönemde, kurduğu 7 hükûmetle en çok hükûmet kuran siyasetçi, Türk siyasi tarihinde İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en uzun süre görev yapan başbakan, 41 yaşında başbakanlık koltuğuna oturan en genç başbakan, 40 yaşında parti genel başkanı olan en genç politikacı ve 30 yaşında bir kamu kurumuna atanan en genç genel müdür rekorlarını kırdı.

17 Haziran 2015'te, tedavi gördüğü hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü üzerine Türkiye'de 17–19 Haziran tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi.

İlginizi Çekebilir
THY'den Babalar Günü'ne özel video
THY, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına sürpriz yaparak, babalarıyla video hazırladı.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 15 bini aştı
Suriyeli sığınmacıların Ramazan Bayramı nedeniyle Kilis'ten ülkelerine geçişleri devam ediyor.
CHP'li vekil diyor: Mahmut abi kafayı sıyırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde gerçekleşen Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, küçük bir kaza geçirdi.
Vatandaşların ısrarıyla sınava alındı
Antalya'da LYS maratonunda Fen Bilimleri sınavına son anda gelen öğrenci, vatandaşların ısrarıyla salona alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD İstanbul'da 'terör uyarısı' yaptı

ABD İstanbul'da 'terör uyarısı' yaptı

271
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

111
Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

84
Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

38
Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

274
Er-Raysuni: Türkiye Katar'ın işgalini önledi

Er-Raysuni: Türkiye Katar'ın işgalini önledi

40
Putin'den darbe girişimi yorumu

Putin'den darbe girişimi yorumu

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM