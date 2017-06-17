Cumhurbaşkanlığı'ndan Demirel anması

Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, üstlendiği görevler ve icraatlarıyla siyasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde ayrı bir yer edinmiş olan 9. Cumhurbaşkanı Demirel’e vefatının yıl dönümünde rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN DEMİREL KİMDİR?

Tam adı Sami Süleyman Gündoğdu Demirel olan 9. Cumhurbaşkanı unutulmaz siyasetçi, 1965–1993 tarihleri ​​arasında yedi farklı hükûmette toplam 10 yıl 5 aylık bir süreyle başbakanlık görevinde bulundu.

Ayrıca, 1964'ten 1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987–1993 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev aldı. Demirel, siyasi kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çok partili sisteme geçtiği 1946'dan sonraki dönemde, kurduğu 7 hükûmetle en çok hükûmet kuran siyasetçi, Türk siyasi tarihinde İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en uzun süre görev yapan başbakan, 41 yaşında başbakanlık koltuğuna oturan en genç başbakan, 40 yaşında parti genel başkanı olan en genç politikacı ve 30 yaşında bir kamu kurumuna atanan en genç genel müdür rekorlarını kırdı.

17 Haziran 2015'te, tedavi gördüğü hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü üzerine Türkiye'de 17–19 Haziran tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi.