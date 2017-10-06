Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

HAYAL ÜRÜNÜ İDDİALAR

Açıklamada, Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili tamamen hayal ürünü iddiaların ortaya atıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün akşam kabul etmiş ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.