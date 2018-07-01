Cumhuriyet AK Parti'ye oy verenleri yine yaftaladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, AK Parti seçmeninin yoksul olduğunu iddia ederken cahil demekten de geri durmadı.

AYNI NAKARAT

Her seçim döneminde sandığa kadar canım cicim diye gözünü boyamaya çalıştıkları halka, sandıktan istedikleri sonuç çıkmayınca koyun, göbeğini kaşıyan adam diye hakaretler savuran kendini entelektüel, bilgili, görgülü ve asil zanneden bu grüruh, 24 Haziran sonuçlarının belli olmasıyla yeniden başlattı.

O güruhtan bir yazar olan Bursalı, halkı cehaletle itham etmenin yanında cehaletin AK Parti hükümetinin bir siyaseti olarak tanımlıyor.

"İKTİDARIN POLİTİKASI"

Bursalı'nın yazısından o bölüm şöyle:

"Yaşamını günlük nafakasını çıkarma ve ailesinin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilme çabası içindeki büyük bir çoğunluktan sağlıklı bir siyasi hikâye çıkartamazsınız. AKP bu yoksulluğu, eğer son oy oranına bakarak bir değerlendirme yapacak olursak, başarıyla yönetiyor!

Bu ciddi bir sorun, yoksulluk şüphesiz ki cehalet üretiyor, var olan cehaleti daim kılıyor. Cehalet ile yoksulluk birleşince ortaya AKP iktidarı çıkıyor. İktidarın politikası daha çok çocuk, daha yoksul kitleler, daha büyük cehalet ve iktidarın sürmesi."