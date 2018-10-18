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Cumhuriyet Bayramı bu yıl kutlanmayacak yalanı

29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmayacağı yalanı sosyal medyada yayıldı.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 15:00..
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Bugün bazı gazete ve siyasetçiler tarafından yalan bir haber ortaya atıldı. Buna göre İstanbul Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edildiği iddia edildi.

İddiayı ilk önce CHP'nin eski vekili Barış Yarkadaş ortaya attı. Ardından sosyal medyada da kutlamaların sözde iptaline tepkiler dile getirildi.

HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA KUTLANACAK

Ancak her 29 Ekim'de olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı, iddiların tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği şu açıklamayı yaptı:

Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul Valiliği'nin okullara gönderdiği bir yazıyla "20 Ekim kutlamalarının yapılmayacağı" talimatını verdiği ifade edilmektedir.

Sözkonusu bilgi gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizce okullara verilmiş böyle bir talimatımız bulunmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşkuyla kutlanacaktır."

Cumhuriyet Bayramı bu yıl kutlanmayacak yalanı

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