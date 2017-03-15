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Cumhuriyet CHP'li vekilin yumrukladığı vatandaşı suçladı

CHP'li vekil hayır broşürünü kabul etmeyen vatandaşı hırpaladı. Cumhuriyet kendini ıstakayla koruyan vatandaşın asıl saldıran olduğunu yazdı

15.03.2017 - 12:09
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Cumhuriyet CHP'li vekilin yumrukladığı vatandaşı suçladı

chp

CHP Girsun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu'nun, Giresun'un Bulancak ilçesinde 'hayır' propagandası yapmak için girdiği bir kahvehanede çıkardığı olay gündeme oturdu.

Bir vatandaş 'hayır' broşürünü kabul etmeyince CHP'li vekil sinirlenip yumruklamaya başladı. Vatandaş da haliyle kendini savundu. Vekil de kahvehaneyi hızla terk etti.

CUMHURİYET GAZETESİ OLAYI ÇARPITTI

Fakat Cumhuriyet gazetesi anbean görüntüsü olan bu olayı çarpıtarak yayınladı. Cumhuriyet'e göre vatandaş CHP'li vekile ıstakayla saldırmış.

İşte o anlar

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