Cumhuriyet gazetesi davasında sanıklara tahliye yok

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasındığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

MAHKEME 'TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM' DEDİ

Mahkeme heyeti, bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA SİLİVRİ'DE

Tutukluluk halinin oy çokluğuyla alındığı davanın bir sonraki duruşması, 9 Mart 2018'de Silivri Adliyesi'nde görülecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.