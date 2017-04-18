Cumhuriyet gazetesi çalışanına ByLock tutuklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin FETÖ ile irtibatı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan gazetenin muhasebe biriminde görevli Yunus Emre İper ile gazetede motorlu kurye olarak çalışan Yavuz Yakışkan'ın emniyetteki işlemelerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

CUMHURİYET GAZETESİ ÇALIŞANI BYLOCK'TAN TUTUKLANDI

Bu arada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Yunus Emre İper'in tutuklanması, diğer şüpheli Yakışkan'ın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk etti.