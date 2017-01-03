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Cumhuriyet muhabirinin teröristleri savunduğu tweet

Okmeydanı ve Gazi'de kahveleri dolaşarak iç savaş kışkırtıcılığı yapan Cumhuriyet muhabiri Ayşegül Başar teröristlere sahip çıkıyordu..

Haber Merkezi | 03.01.2017 - 15:56
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Cumhuriyet muhabirinin teröristleri savunduğu tweet

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Okmeydanı'nda bir grupla kahvehaneleri dolaşarak ''terör örgütü propagandası'' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ayşegül Başar'a CHP'li birçok milletvekili "Laikliği savundu diye gözaltına alındı" cümleleriyle sahip çıkıyor ancak gerçek çok başka..

CUMHURİYET'TE ÇALIŞIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iki gün önce Okmeydanı'nda bir grupla kahvehaneleri dolaşarak bildiri dağıttığı sırada "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Başar'ın, Halkevleri üyesi olduğu ve Cumhuriyet gazetesinde staj yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet muhabirinin teröristleri savunduğu tweet

SAVCIYI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKIYORDU

Başar'ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılacağı belirtilen Başar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet muhabirinin teröristleri savunduğu tweet
Bazı haber siteleri teröristlere sahip çıkan Başar'ın laikliği savunduğu için gözaltına alındığını iddia etmişti..

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