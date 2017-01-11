Cumhuriyet önlenen terör saldırısını haber bile yapmadı

DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri, eylemlerinin daha çok ses getirmesi için daha büyük katliamlar planlıyor. Buna göre, yapılan saldırıların büyük çoğunluğunda da canlı bomba ya da bombalı araç kullanılıyor.

GAZİANTEP POLİSİ DESTAN YAZDI

Geçen hafta İzmir'de adliye sarayına yapılan terör saldırısının ardından bu kez de Gaziantep'te bombalı saldırı planlandı. Gaziantep polisinin dikkati sayesinde terör saldırısı önlenirken 1 terörist fark edildiği an öldürüldü, birkaç saat içinde ise ikinci terörist yaralı olarak ele geçirildi.

CUMHURİYET, ÖNLENEN TERÖR SALDIRISINI GÖRMEDİ

Atatürk'ün kurduğu gazete olmakla övünen Cumhuriyet, Türk polisinin canlı bombayı etkisiz hale getirmesini, ikinci teröristi de yaralı olarak ele geçirmesini haber dahi yapmadı. Gazetenin bugünkü birinci sayfasında, Gaziantep polisinin yazdığı bu destan kendine bir türlü yer bulamadı.

PARÇALANMIŞ CESETLERİ YAYINLIYORLARDI

Oysa Cumhuriyet, PKK gazetelerinin yayın danışmanları için kampanyalar düzenleyen, hemen her terör eyleminde parçalanmış cesetleri manşetlere çekerek gazetecilik yaptığını düşünen, Türkiye'nin nasıl bir 'içinden çıkılmaz' halde olduğunu dünyaya yayma gayretinde olan bir gazeteydi, Türk polisinin kahramanlığını elbette manşete çekecek değildi..

(Cumhuriyet'in bugünkü birinci sayfası)