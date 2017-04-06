Cumhuriyetçiler Suriye’de adım için Trump’a baskı yapıyor

Suriye’de Beşar Esed rejiminin kimyasal silahla düzenlediği saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu onlarca sivilin hayatını kaybetmesi üzerine ABD Kongre üyeleri Başkan Donald Trump’a Suriye savaşı konusunda adım atması için baskı yapıyor.

MCCAİN: HALA FIRSATIMIZ VAR

Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain eski Başkan Barack Obama’nın altı yıl boyunca kararsız ve sessiz kalmasının Trump yönetimini çok da kolay olmayan seçeneklerle baş başa bıraktığını ancak Beyaz Saray’ın hala Suriye’deki gidişatı değiştirmek konusunda fırsatı bulunduğunu ifade etti.

MacCain yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Karşı karşıya kaldığımız zorluklar ne kadar karmaşık ve zor olursa olsun Başkan Trump ve yönetiminin Suriye’de gidişatı değiştirecek ve 400 bin Suriyelinin ölümüne ve altı milyon insanın ise mülteci durumuna düşmesine neden olan bu insani ve stratejik felakete müdahale etmek için fırsatı vardır. Bu fırsatı kaçırmamak için bazı zor stratejik sorulara cevap vermek gerekecek. Ancak bu fırsatı değerlendirene kadar savaş, terör ve mülteci akını devam edecek ve Amerika’nın ulusal güvenlik menfaatleri daha büyük risklere maruz kalacaktır.”

COTTON: ESED'İN SURİYE'Yİ TERK ETMESİ İSTENMELİ

ABD Senatosunun şahin kanadından İran’a muhalefeti ile bilinen Arkansas Senatörü Tom Cotton da benzer bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında Obama’nın Suriye konusunda bir şey yapmamasını eleştiren Cotton, Obama’nın kimyasal silahlarla ilgili ortaya attığı “kırmızı çizgiyi”, gereğini yapmamakla sildiğini ve ABD’nin dünyadaki güvenirliliğine zarar verdiğini ifade etti.

Cotton, “Zalimlikleri için Esed hükümetini, İran ve Rusya’yı sorumlu tutacak daha güçlü bir Suriye politikasının tam zamanı. Ve bu politika Esed’in Suriye’yi terk etmesini istemekle başlamalı.” dedi.

GRAHAM: BAŞKAN, OBAMA OLMADIĞINI KANITLAMALI

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İdlib’deki saldırıyı Esed rejiminin gerçekleştirdiği ile ilgili aklında hiçbir şüphe kalmadığını dile getiren Graham “Şimdi Başkan’ın mesele dış politika ve diktatörlere karşı durmak olduğunda, Başkan Obama olmadığını kanıtlama zamanıdır.” ifadesini kullandı.

Graham ayrıca “Başkanın konu Esed ve Suriye olduğunda selefi ile aynı hataya düşeceğine inanmıyorum.” dedi.

"İNSANLAR FARKINDALAR"

Bir televizyon programında yedi yaşındaki Suriyeli aktivist Bana Alabed’in Suriyeli çocukların okula gitmelerini ve oyun parklarına oynamalarını istediğini ifade etmesi üzerine aynı programa konuk olan İllinois Vekili Cumhuriyetçi Adam Kinzinger "Hükümetimin o konuda bugüne dek yaptıklarından ve sessiz kalmasından utanç duyuyorum. Yapılması gerekenlerle ilgili elimde keşke kuvvetleri hareket ettirecek yetki olsaydı.” şeklinde konuştu.

Kinzinger şöyle devam etti:

“Ona (Alabed’e) şunu söyleyeceğim. İnsanlar farkındalar. Sorun daha çok insanın farkına varmasını sağlamalıyız ve adım atma konusunda korkularımızı geçmeliyiz.”

ABD YÖNETİMİ, ESED REJİMİNE KARŞI NETLEŞİYOR

Son birkaç gündür Esed rejimine karşı mütereddit ifadeler kullanan ABD yönetimi de ilk kez açık bir şekilde Esed rejiminin kimyasal silah kullanması konusunda adım atacağını ifade ediyor olması dikkat çekiyor.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyini Esed rejimine karşı adım atması çağrısında bulunurken uluslararası toplumun buna sessiz kalması durumunda ABD’nin harekete geçeceğini ifade etti.

Kısa bir süre sonra da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı basın toplantısında konuya değinen Trump, kimyasal silah kullanımı konusunda sorumlulukları olduğunu ve söz konusu sorumlulukları yerine getireceğini açıkladı.

Trump ayrıca, İdlib saldırısından sonra Esed ile Suriye konusunda tavrının değiştiğini ve onlarca çocuğun katledildiği olayın kendisi için bir kırmızı çizginin değil çok çizgileri geçtiğini ifade etti.