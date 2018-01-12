Cumhuriyet'e göre CHP'nin oy potansiyeli yüzde 85

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası sürekli gündeme geliyor.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu "Neden istifa edeyim ki" tutumundan vazgeçmedi.

"CHP'NİN OY POTANSİYELİ YÜZDE 85"

Son olarak 16 Nisan'da yapılan halk oylaması, CHP Lideri'nin toplamda kaybettiği 8. seçim oldu.

Bugüne kadar yüzde 25 bandında seyreden CHP'de her şeye rağmen beklentiler yüzde 80'lerde, 90'larda seyrediyor.

CHP'nin bu iddiaları çıkışları Cumhuriyet Gazetesi'nde de geniş yer buldu.

Gazetenin Twitter hesabından "CHP'nin oy potansiyeli yüzde 85" başlığıyla tweet atıldı.