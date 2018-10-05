Cumhuriyet'in kadrosundaki değişim manşetlere yansıdı

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Demet Akalın’ın keyfi yerinde

Şarkıcı Demet Akalın önceki akşam kızı ile Yeniköy’de bulunan bir ocakbaşındaydı. Bir hayli keyifli gözüken Akalın, eski eşi Okan Kurt ile ilgili bir soruya “Okan Bey ile görüşmüyorum” yanıtını verdi.