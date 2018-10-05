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Cumhuriyet'in kadrosundaki değişim manşetlere yansıdı

Atatürk'ün çizgisine geri döndüğünü açıklayan Cumhuriyet, eskiden polis ve askerlerimize şehit bile demiyordu...

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 09:57..
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Cumhuriyet'in kadrosundaki değişim manşetlere yansıdı

Can Dündar'ın yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri sık sık Kandil'e çıkıp röportajlar gerçekleştiriyordu.

Terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet, FETÖ'nün servis ettiği belgeleri yayınlayıp, Çağlayan Adliyesi'nde Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle konuşuyordu. Alçak saldırılarda şehit düşen askerlerimize ve polislerimize 'şehit' diyemiyorlardu.

CUMHURİYET'İN DEĞİŞİMİ

İşte bu Cumhuriyet artık geride kaldı.

Gazete yönetimi Atatürk çizgisine dönüldüğünü açıkladı ve kadroda yenilenme yaşandı.

Örgüt sözcülüğünden yana olan birçok isim istifasını verdi.

Gazetedeki değişim, Cumhuriyet'in bugünkü sayısına da yansıdı.

Batman'da kalleş terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen askerlerimiz için gazetede "Terör örgütü PKK'den hain saldırı: 8 şehit. Yürekler yangın yeri" başlıkları kullanıldı.

Cumhuriyet'in kadrosundaki değişim manşetlere yansıdı

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