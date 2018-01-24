Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

Türkiye, 2023 vizyonuyla uygulamaya koyduğu mega projelerle vatandaşlarının refah düzeyini artırmaya devam ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla gerçekleştirilen mega projeler, bazı engellemelerle karşı karşıya kalıyor.

Projelerin önündeki en büyük engellerden biri de her daim Cumhuriyet Gazetesi oluyor.

"BU ŞEHİR BU YÜKÜ TAŞIMAZ"

3. Köprü hakkında çıkan durdurma kararını büyük bir sevinçle karşılayan Cumhuriyet, şimdi de Kanal İstanbul projesi hakkında karalama çalışmalarına başladı.

Gazete, Kanal İstanbul'la ilgili "Bu şehir bu yükü taşımaz" tweet'ini attı.

3. KÖPRÜ'NÜN DURDURULMASI NASIL MUTLU ETMİŞTİ