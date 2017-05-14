Cumhuriyet'in photoshop'lu yalan haberi

Her zaman basın özgürlüğünden bahseden ve Atatürk'ün gazetesi olmakla övünen Cumhuriyet gazetesi yeni bir yalan habere imza attı.

CUMHURİYET'İN AFİŞ YALANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İbn Haldun Üniversitesi'nin 20 Mayıs'ta yapılacak açılış törenini duyuran afişleri şehrin çeşitli noktalarına astı. Cumhuriyet gazetesi afişin üzerinde hata olduğunu iddia ederek afişlerde "İbn Haldun Üniversitesi" yerine "İbne Haldun Üniversitesi" yazıldığını öne sürdü.

PHOTOSHOP İLE AFİŞ MANİPÜLE EDİLDİ

Oysaki 'İbn Haldun Üniversitesi açılış töreni' yazısının yer aldığı afişin görüntüsünün, photoshop programı ile değiştirildiği ve orijinal metne harf eklemesi yapıldığı ortaya çıktı.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İbn Haldun Üniversitesi açılış duyurusu fotoşop ile değiştirilerek sosyal medyada servis edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

FOTOĞRAF: Afişin orijinal hali

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