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Cumhuriyet'in tanığı Pembe Köşk'e ziyaretçi yoğunluğu

Cumhuriyet'in kuruluşuna ve Milli Mücadelenin önemli komutanlarından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ailesinin hayatına tanıklık eden Pembe Köşk'ü 3,5 yılda yaklaşık 57 bin 600 kişi ziyaret etti.

AA | 27.10.2018 - 12:02..
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İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açılacak Pembe Köşk'te bu yıl sergilenecek eserleri  anlattı.

HATIRALARLA DOLU EV

Annesi Mevhibe İnönü ile babası İsmet İnönü, eşi gazeteci Metin Toker'in koyduğu isimle anılan, baba evi Pembe Köşk'te 48 yıl yaşadıkları belirten Toker, "Bu çok az insana nasip olan bir şey. Bu evde çok şey yaşandı. Çocuklarım bu evde doğdu. Pembe Köşk'ün bu kadar iyi korunmasının nedeni, bizim bu evde hep yaşamamız. Babam Cumhurbaşkanı olduğu zaman annem itiraz etti ama 12 sene müddetle Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gittik. O zamanda da biz hep buraya gelip gittik" dedi.

Cumhuriyet'in tanığı Pembe Köşk'e ziyaretçi yoğunluğu

İNÖNÜ'NÜN OTURDUĞU KÖŞK

Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932-1938 yıllarında oturduğu, pembe renkli, önü sütunlu bir ev olduğunu anımsatan Toker, babası İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı olunca oraya geçtiklerini ifade etti.

Cumhuriyet'in tanığı Pembe Köşk'e ziyaretçi yoğunluğu

TARİHE TANIKLIK EDEN EŞYALAR

Özden Toker, "Bugün Atatürk'ün evi olarak gezdirilen müze ev bizim kaldığımız, Atatürk'ün yaşadığı ev değil. Gezdirilen ev yani bugünkü müze ev Atatürk'ün Cumhuriyet kurulduktan itibaren 1932 yılına kadar oturduğu ev. Latife Hanım o eve gelin geliyor. Latife Hanım bir yatak odası ve kütüphane ilave ediyor. Bu perdeler, bu koltuklar hep yaşadı. Koltuklardan bazıları 1923'den kalma. Hepsi tarihe tanıklık etmiş çok özel eşyalarımız var" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in tanığı Pembe Köşk'e ziyaretçi yoğunluğu

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