Cumhuriyet'in yayınladığı referandum anketi

16 Nisan'da yapılacak olan yeni anayasa referandumu ile ilgili AKAM, (Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi) Cumhuriyet gazetesi için referandum araştırması yayınladı.

HAYIRCILARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

Cumhuriyet'te yayoınlanan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği kamuoyu araştırmasında, partilerin hayır oranları ölçüldü.

Buna göre, CHP'lilerin yüzde 83'ü, HDP'lilerin yüzde 75'i, MHP'lilerin yüzde 50'si, AK Partililerin ise yüzde 30'u hayır diyor.

YÜZDE 57 HAYIR

Ankete göre, '16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 42.4'i 'evet' yüzde 57.5'i ise 'hayır' yanıtını verdi.