taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7305
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Cumhuriyet'in yayınladığı referandum anketi

AKAM (Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi) Cumhuriyet gazetesi için referandum anketi hazırladı.

11.03.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhuriyet'in yayınladığı referandum anketi

Cumhuriyet'in yayınladığı referandum anketi

16 Nisan'da yapılacak olan yeni anayasa referandumu ile ilgili AKAM, (Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi) Cumhuriyet gazetesi için referandum araştırması yayınladı.

HAYIRCILARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

Cumhuriyet'te yayoınlanan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği kamuoyu araştırmasında, partilerin hayır oranları ölçüldü.

Buna göre, CHP'lilerin yüzde 83'ü, HDP'lilerin yüzde 75'i, MHP'lilerin yüzde 50'si, AK Partililerin ise yüzde 30'u hayır diyor.

Cumhuriyet'in yayınladığı referandum anketi

YÜZDE 57 HAYIR

Ankete göre, '16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 42.4'i 'evet' yüzde 57.5'i ise 'hayır' yanıtını verdi.

Cumhuriyet'in yayınladığı referandum anketi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

95
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

289
Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

168
Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

31
Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

113
Beyaz Saray'da yanıtsız Rakka sorusu

Beyaz Saray'da yanıtsız Rakka sorusu

30
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM