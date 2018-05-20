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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast iddiaları soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da kendisine suikast düzenleneceğine dair istihbarat bilgisinin olup olmadığına yönelik soruları yanıtladı.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 15:34..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast iddiaları soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

İkili olarak yapılan görüşmenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Burada bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Balkanlar'da kendisine yönelik suikast istihbaratı bilgisinin doğru olup olmadığı soruldu.

"BU İSTİHBARAT BANA ULAŞTIĞI İÇİN BURADAYIM"

Erdoğan, "Bu haber bana ulaştı. Zaten ulaştığı için de buradayım. Nereden ulaştı? Milli İstihbarat Teşkilatımızdan ulaştı. Bizi bu tür tehditler, şunlar bunlaryolumuzdan alıkoymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast iddiaları soruldu

"15 TEMMUZ'DAKİ GİBİ"

Ve burada Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada gelir de eğer buluşmak istediği lideri göremezse, bu benim için doğru bir şey olmaz. Onun için biz bu akşam onlarla burada buluşacağız. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz. 15 Temmuz'daki gibi." yanıtını verdi.

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