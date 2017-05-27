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Cumuhrbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde İncirlik'le ilgili konuşulanları anlattı.

27.05.2017 - 04:40
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Cumuhrbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

Cumuhrbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik'e alınmayan Alman vekillerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a talepte bulunacağını açıklamıştı. İkili Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde bir araya geldi.

Cumuhrbaşkanı Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Erdoğan, Merkel ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Almanya’da PKK’lıların anlayışla karşılanmasından, FETÖ elemanlarının güvence altına alınmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Ve, darbeci askerlerin iltica taleplerinin kabul edilmesine tepkimizi en sert şekilde gündeme getirdik ve ‘Bunu nasıl yaparsınız?’ diye sorduk.

"KENDİLERİNİN ELLERİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Maalesef bu hususların kendilerinin elinde olmadığını, Almanya’da hukukun ve anlayışın iltica taleplerine karşı biraz farklı olduğu tarzında şeyler söyledi. Oysa bu büyük oranda İçişleri, Adalet bakanlıklarının, bilemedin hükümetin elinde olan bir iştir, süreçtir.

"LİSTEYİ GÖNDERİN, BAKARIZ"

Parlamenter heyetin İncirlik’i ziyaret talepleri oldu. Biz dedik ki, bundan öncekinde isimleri gönderdiniz. Bunda da kimler ziyaret edecekse, listeyi Dışişleri Bakanınız gönderir, uygunsa tabii olabilir...

"ALMAN VEKİLLER ARASINDA TERÖRİSTLERE DESTEK VERENLER OLABİLİYOR"

Zira Alman milletvekillerinin arasında bazen teröristlere açıkça destek verenler de olabiliyor.

"SİZDE ÇOK DENİZ VAR"

Erdoğan'a görüşmede tutuklular gündeme geldi mi sorusu soruldu.

Erdoğan: Onlar kafayı Deniz’e (Yücel) takmış durumdalar. Ben de kendilerine ‘Sizde çok Deniz var, ben size bunların dosyalarını da verdim’ diye hatırlattım." cevabını verdi.

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