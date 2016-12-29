Cunda Köprüsü bu yıl açılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Cunda Adası’nı ana karaya bağlayacak olan dolgu yolun yerini alacak köprüde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Köprü inşaatında incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, inşaatı yapan firmanın yetkililerinden bilgi aldı.

HEDEFLENEN TARİHTEN SONRA AÇILACAK

İnceleme gezisi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Uğur, köprü inşaatının zeminin sağlam olmaması nedeniyle hedeflenen tarihten sonra hizmete gireceğini açıkladı.

Köprüyü bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını ifade eden Uğur, “Sağlam zemini buluncaya kadar fore kazıkları çakmaya devam ettik. Köprümüzün kemerleri ortaya çıkıyor. Cunda köprümüz sayesinde denizimiz pırıl pırıl olacak” dedi.

DÜNYA MARKASI OLACAK

Gazetecilerin ‘Ayvalıkla ilgili ne gibi planlarınız var?” şeklindeki sorunları yanıtlayan Başkan Uğur, “Hedefimiz Ayvalık’ı dünya markası yapmak. İnşallah buraya kruvazör limanını kurmak istiyoruz. Cunda Köprüsü'nün sağ ve soluna yat limanları yapmayı planlıyoruz. Tuzla bölgesinde de bir yat limanı projemiz var. Çevresi temiz, havası temiz, denizi temiz, suyu akan, körfezi tertemiz olan bir Ayvalık’ı vaat ediyoruz Ayvalıklılara. Halkın isteği doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.