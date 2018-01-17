İsrail'in direniş gösterileri sırasında evine giderken gözaltına aldığı 16 yaşındaki Cuneydi, gördüğü işkencelerin ardından serbest kalmış ve Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç Filistinli Cuneydi'yi Beştepe'de konuk etti.





ERDOĞAN CUNEYDİ'Yİ KABUL ETTİ

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından yaşanan protestolarda gözaltına alınan ve askerler tarafından götürülürken çekilen fotoğrafı ile dünya kamuoyuna oturan Fevzi El Cuneydi, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cuneydi Beştepe'de Erdoğan'ın konuğu oldu VİDEO

"AYAKLARIYLA ÜZERİME BASTILAR"

Cuneydi serbest kaldıktan sonra kendisine yapılan kötü muameleyi anlatmıştı.

Evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu." dedi.