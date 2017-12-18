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Cuneydi için 'gözaltı süresi uzatılsın' talebi

Kudüs direnişinin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi'nin bugün görülen duruşmasında savcı, 'gözaltı süresinin uzaltılması' teklifinde bulundu.

AA | 18.12.2017 - 19:37..
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Cuneydi için 'gözaltı süresi uzatılsın' talebi

16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olmuştu.

İSRAİL'DEN SKANDAL KARAR

İsrailli savcının, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin bugün görülen duruşmasında gözaltı süresinin uzatılması talebinde bulunduğu bildirildi.

Cuneydi için 'gözaltı süresi uzatılsın' talebi

Cuneydi'nin avukatı Farah Debabse, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevi'nde görülen dava sonrası AA muhabirine konuştu.

"SÜREÇ OYALANIYOR"

Avukat Debabse, bugün görülen duruşmada İsrailli askeri savcının süreci "oyaladığını" belirterek, savcının ayrıca Cuneydi’nin gözaltı süresinin "bir kez daha uzatılması" talebinde bulunduğunu ifade etti.

Savcının, Cuneydi ile ilgili hazırladığı iddianamede suçlamak için elinde somut bir delilinin bulunmadığına dikkati çeken avukat Debabse, İsrail mahkemesinin, savcının talebine şu ana kadar bir yanıt vermediğini söyledi.

KUDÜS DİRENİŞİNİN SEMBOLÜ OLDU

Debabse, Cuneydi’nin serbest bırakılması için yarın bir kez daha mahkemeye taleplerini sunacaklarını sözlerine ekledi.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

14 yaşındaki Filistinli Cuneydi'nin gözaltına alındığı an- VİDEO

Cuneydi için 'gözaltı süresi uzatılsın' talebi

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