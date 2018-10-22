Cüneyt Arkın müzikalde sahne aldı

Yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı, 1940'lı yıllarda Müzeyyen Senar ile başlayan ve Zeki Müren'in vefatıyla sona eren gazino hayatını konu alan eser, sanatseverlerle buluştu.

DUYGULU ANLAR YAŞADI

Eserin ikinci bölümünde sahne alan Cüneyt Arkın, rolüne başlamadan önce seyircilerin uzun süre ayakta alkışlaması üzerine duygulanarak, ilk geceden gösterilen yoğun ilgi ve sevgi dolayısıyla teşekkür etti.

"BEN YAŞLANDIM ARTIK"

Sinemanın kendisi için önemini ve sinemaya olan sevgisini dile getiren sanatçı, "Betül Hanım (eşi), 'Bir daha yapma, konuşma.' dedi. 'Duygulanma, ağlama.' dedi. Ama hangi yürek bu vefaya, bu güzelliğe dayanır? Benim dayanmıyor. Ben yaşlandım. Artık yüreğim de yaşlandı" ifadelerini kullandı.