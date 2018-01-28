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Cüneyt Arkın'dan Mehmetçik'e destek

Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"na destek mesajı verdi.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 02:22..
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Cüneyt Arkın'dan Mehmetçik'e destek

Cüneyt Arkın'dan Mehmetçik'e destek

Sanatçının oğlu Murat Arkın, Instagram hesabından, babasının "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin destek mesajını video şeklinde yayınladı.

"Aslanlarım, Mehmetçiklerim benim... Her babayiğidin göze alamayacağı büyük zorluklara rağmen, bu uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, sonsuz bir vatan sevginle, kendini ateşlere, alt üst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun, bu vatan, bu bayrak için. Senin bu destansı yiğitliğin, bir Anadolu sadeliği, alçak gönüllüğü içerisindeki gülüşün, duruşun var ya beni çok duygulandırıyor. Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun."

Cüneyt Arkın'dan Mehmetçik'e destek

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