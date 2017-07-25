Ünlü aktör Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Cüreklibatur, Arkın'ın Mehmetçik'lere mesajının videosunu çekip sosyal medyadan yayınladı.

Cüneyt Arkın videoda "Sozsuz vatan sevginle halkının haysiyeti uğruna ateşlere atılıyorsun. Gözünü kırpmadan, hainlere cehennemi yaşatıyorsun. Televizyonlardaki 'bir şehit daha verdik' haberinden ibaret değilsin sen. Yüzbinler seni bağrına basıyor. Çünkü sayende onurlu, gururlu, haysiyetli bir milletiz" diyor.

Yeşilçam'ın efsane aktörü Cüneyt Arkın'ın Mehmetçik'ler için çektiği videoya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

Cüneyt Arkın'dan Mehmetçik'ler için duygulandıran mesaj

