taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.406
USD
5,3159
EURO
6,1679
ALTIN
207,59
PETR
74,7000

Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Cüneyt Arkın'ın doktoru, tedavinin iyiye gittiğini ve 2-3 gün içerisinde yoğun bakımdan çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

DHA | 07.08.2018 - 14:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor.

Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor

"2-3 GÜN İÇİNDE YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsezin, Arkın'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirterek "Büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda KOAH nedeniyle solunumu sıkıntısıyla geldi. 2 gündür yoğun bakımda takip ediyoruz. Makineye bağlamaya ihtiyacımız olmadı çok şükür. Testleri yapıldı. Maske tedavisiyle şu anda dün akşamdan beri daha iyi. Daha rahat. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor VİDEO

Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor

"BUGÜN İNANILMAZ GÜZEL GÖRDÜM"

Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır ise sosyal medyada çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Kaan Cüreklibatır "İlk geldiğimizde korkmuştuk ama buraya geldiğimiz andan itibaren inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çkacağız. Kısa zamanda babam da çıkar bir açıklama yapar." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor

"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ"

Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğluma bir şey olmaz." dedi.

Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor

""DİRENÇLİ, TEDAVİYE CEVAP  VERİYOR"

Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini  söylerken, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum 2 gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

379
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

206
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

255
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

390
Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

117
Burak Özçivit: Tükendim

Burak Özçivit: Tükendim

192
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM