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Cüneyt Özdemir'in 'Tahşiye' tanıklığı

FETÖ'nün Tahşiyeciler grubuna kumpas davasında, gazeteci Cüneyt Özdemir'in tanıklığına başvuruldu.

AA | 03.01.2018 - 11:44..
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Cüneyt Özdemir'in 'Tahşiye' tanıklığı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Tahşiyeciler grubu'na kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya ilişkin gerekçeli kararda, tanık sıfatıyla ifade veren Cüneyt Özdemir, örgüt elebaşı Gülen'in dava konusu diziye müdahale ettiğine ilişkin sözler söylediğini anlattı.

Cüneyt Özdemir'in 'Tahşiye' tanıklığı

GEREKÇELİ KARAR: 2 BİN 898 SAYFA

Tahşiyeciler grubuna kumpas davasını karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan ile iki üye hakim tarafından hazırlanan 2 bin 898 sayfalık gerekçeli kararda, bir çok tanığın ifadesine yer verildi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de tanık sıfatıyla ifade verenler arasında yer aldı.

HANEFİ AVCI'NIN KİTABININ ARDINDAN RÖPORTAJ

Tanık Özdemir, ifadesinde Hanefi Avcı ile son kitabı hakkında bir röportaj gerçekleştirdiğini, bu söyleşi sonrasında pek çok iddianın ''Gülen Cemaatini'' kapsadığını ve bu nedenle Fetullah Gülen ile de bir röportaj yapmak istediğini belirterek, bu talebinin de kabul edildiğini söyledi.

Özdemir 2010 yılında 4 meslektaşıyla beraber Pensilvanya'ya gittiklerini anlatarak, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

GÜLEN: İSRAİL İLE İLGİLİ ÇOK MARJİNAL SÖYLEMLERE MÜDAHALE EDİYORUM

"(Gülen) Kısa bir görüşme gerçekleştirdik, farklı konular konuşuldu, ben hiç Tek Türkiye dizisini seyretmedim, hayatımda hiç seyretmemiştim. O dönem Bejan Matur Zaman gazetesinde yazan bir meslektaşımdı ve Matur’un bir sorusu üzerine bu konu açıldı. Matur dizide özellikle Kürtlerle ilgili ya da o dönem hatırladığım kadarıyla İsrail ile ilgili çok marjinal söylemler olduğu, bundan rahatsız olup olmadığını Fetullah Gülen'e sordu, o da diziyi takip ettiğini ve bu tür marjinal söylemler olduğunda da müdahale ettiğini söyledi. Zaten birkaç cümlelik bir konuydu, sonra konu değişti, işte Mavi Marmara'ya geçti, 'İsrail’in müdahalesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' gibi sorular oldu, farklı konular konuşuldu, sonrasında dönüşümde de ben bütün bu izlenimlerimi, duyduklarımı, gördüklerimi bir gazeteci olarak hem kendi köşe yazısı yazdığım o dönem Radikal gazetesinde yazdım."

Özdemir'e tanık olarak ifade verdiği sırada heyet ve davanın taraflarınca sorular da yöneltildi.

"BEJAN MATUR RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ"

"Peki bu müdahalenin boyutuyla, onunla alakalı... Yani ne şekilde müdahale ediyormuş, yani ona dair herhangi bir şey söylendi mi?" sorusuna Özdemir,  "Bununla ilgili hiçbir şey açılmadı, açık söyleyeyim, sadece orada Bejan bu konudan rahatsızlığını dile getirdi, zaten birkaç cümlelik bir konuydu, hemen sonrasında diğer konulara geçtik, işte İsrail meselesi, Türkiye'deki meseleler, onları konuştuk." cevabını verdi.

Gerekçeli kararda, davaya ilişkin 42 tanığın da ifadesine yer verildi.

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