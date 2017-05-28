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Çürük dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 19 yaşındaki Naciye Ak’ın dişini karıştırmak için kullandığı çatal boğazına kaçması sonucu hastanelik oldu.

28.05.2017 - 13:14
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ÇÜRÜK

iftardan sonra çürüyen dişinin arasına giren yiyecek parçalarını çıkarmak isteyen Naciye Ak, çatalla dişini karıştırmaya başladı.

Çatal, genç kızın elinden kayarak boğazına girdi. Naciye Ak ailesinden yardım isteyince taksici baba İsmail Hakkı Ak, kızını kendi aracıyla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ÇATAL OPERASYONLA ÇIKARILDI

Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın boğazındaki çatal operasyonla çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan kızının taburcu edilmesini beklediklerini söyleyen İsmail Hakkı Ak, “İftardan sonra durakta beklerken eşim arayarak, ‘Koş Naciye ölüyor’ diyerek durumu haber verdi. Eve gelip hastaneye götürdüm. Naciye’nin dişlerinden bazıları çürüğü için sürekli şikayet ediyordu. Dişlerini karıştırdığı çatal boğazına kaçmış. Bir türlü doktora götürememiştik.” diye konuştu

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