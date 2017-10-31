Çürük raporunda rekor

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, ‘askerliğe elverişli değildir' raporu alanlarla ilgili sunduğu soru önergesi sonrasında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıkladığı rakamlar, Türkiye'deki askerlik konusundaki rakamsal gerçekleri ortaya çıkardı.

Son verilere göre, son 2,5 yılda 155.059 kişi 'askerliğe elverişsiz değildir' raporu aldı.

Özcan, sunduğu önergede "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK kapsamında askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması, kamuoyunda çeşitli tartışma ve endişeleri de beraberinde getirmiştir. Kamuoyundaki tartışmalara son olarak, Sağlık Bakanlığı‘na devredilen askeri hastanelerin, siyasilerin de etkisiyle, usulsüz uygulamalarla verdiği sağlık raporları eklenmiştir." ifadelerine yer vermişti.

TOPLAM RAKAM 150 BİN

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın ilgili soru önergesini şu istatistik bilgiler ile yanıtladı:

“2015 yılında askerliğe elverişli değildir raporu alan yükümlü miktarı 57.903, 2016 yılında toplam askerliğe elverişli değildir raporu alan yükümlü miktarı 66.370, 1 Ocak 2017 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında askerliğe elverişli değildir raporu alan yükümlü miktarı 30.786’dır.”