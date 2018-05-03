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Çürük yumurta kokusu Aydın'da halka nefes aldırmadı

Aydın'da gece yarısı tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı. Efeler ilçesindeki tüm mahallelerde yoğun olarak hissedilen kötü koku nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı.

İHA | 03.05.2018 - 00:55..
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Kötü koku ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, isimlerinin açıklanmasını istemeyen çevre mühendisi kokunun Aydın Efeler İlçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan oluştuğunu belirttiler.

Çürük yumurta kokusu Aydın'da halka nefes aldırmadı

VATANDAŞLAR NEFES ALMAKTA ZORLANIYOR

Kükürt kokusu olduğu ileri sürülen gazın sağlığa çok zararlı olduğu belirtildi. Gece boyunca devam eden kötü koku nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan pek çok kişinin nefes almakta güçlük yaşadığı belirtildi.

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan pek çok kişi de hissettikleri kötü koku nedeniyle yaşadıkları olumsuzluğa sosyal medya hesaplarından yazıp kimisi tepki gösterdi kimisi de yetkilileri göreve çağırdı.

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