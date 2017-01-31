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Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü satışa sunuldu

İstanbul Üsküdar'daki Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü, 20 milyon dolar bedelle satılıyor.

31.01.2017 - 13:10
  1. Haberler
  2. Emlak

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Toplamda 2 bin 560 metrekare arsa üzerinde inşa edilmiş olan ve 709 metrekarelik kapalı alana sahip olan ve Kırmızı Köşk olarak da bilinen yapı, konumuyla dikkat çekiyor.

KİMİN TALEP OLACAĞI MERAK EDİLİYOR

Salacak bölgesinde yer alan Kırmızı Köşk son olarak Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın elindeydi.

Yapımı 1790'lı yıllara dayanan Çürüksulu Ahmet Paşa Yalısı'nın birçok kez el değiştirdi. İstanbul'un en eski yapılarından birisi olan Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü'ne kimin talip olacağı merak konusu.

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