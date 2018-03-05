Cushing Sendromu nedir

Tanısı ilk kez Harvey Williams Cushing tarafından koyulan Cushing sendromu, kortizol hormonunun normal değerlerin üzerinde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünü olarak tabir edilir.

Itsenko-Cushing sendromu, hiperadrenokortisizm veya hiperkortisizm olarak da adlandırılır.

Bu sendromun belirtileri her hastada aynı şekilde görülmez. Fakat genellikle görülen belirtiler, cinsel isteğin azalması, hirşutizm, obezite, kilo artışı, hipertansiyon ve derinin zayıflamasıdır.

Cushing sendromunun bulunduğu kişilerin fiziksel olarak kolları ve bacakları ince gövdesi ise kalındır. Yüzleri yuvarlak ve tombuldur.