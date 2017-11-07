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Cutkosky için kefalet kararı

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Shameless dizisinde Carl karakterine hayat veren Ethan Cutkosky, serbest kaldı.

07.11.2017 - 23:02
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Burbank Polis'inin AP'ye verdiği bilgilere göre, 18 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Çarşamba gecesi şerit ihlali yaptığı fark edilince alkollü araç kullandığı şüphesiyle tutuklandı. Polis kan testlerinin hala sonuçlanmadığını, Cutkosky'nin ise Perşembe sabahı 5,000 dolar kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

Cutkosky için kefalet kararı

Showtime ve Ethan Cutkosky tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cutkosky, 2011 yılından beri Showtime dizisi Shamless'ta Frank Gallagher'ın (William H. Macy's) oğlu Carl karakterini canlandırıyor.

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