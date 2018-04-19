Cüzdanı arka cepte taşımak bel problemlerine neden oluyor

Günümüzün en yaygın hastalıklarından rahatsızlıklarından biri de bel ağrısı problemi. Öyle ki ülkemizde insanların yüzde 80'i bu problemle karşı karşıya kalıyor.

Yapılan son araştırmalara göre her bel ağrısının altında cerrahi bir sorun yatmıyor.

Yeni bulgulara göre, bel ağrısına sebebiyet veren bir etken de arka cebinizde taşıdığınız cüzdan.

BACAKLARDA UYUŞMAYA SEBEP OLUYOR

"Cüzdan Sendromu" özellikle cüzdanlarında kredi kartı, ehliyet, kimlik, para veya gereksiz kartları taşıma alışkanlığı olan erkekler görülmekte.

Şişkin cüzdan üzerine oturulduğunda leğen kemiğinde dengesizlik oluyor, bunun sonucunda ise bel ve omurga çevresindeki kaslarda zorlanma ve spazm gelişerek bel ve omurga ağrılarına sebebiyet veriyor.

Bu yüzden uzun süreli arka cepte cüzdan kullananlarda kronik kalça ve bel ağrısı meydana geliyor.

Ayrıca uzmanlar, cüzdanın siyatik sinirine bası yapması sonucu bel fıtığı belirtisi gibi bacakta geçici veya kalıcı uyuşma ve karıncalanmalar yapabilir.