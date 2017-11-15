Cymothoa exigua nedir

Isopodlar son derece farklı formda bulunan zengin türlü kabuklulardır. Bu parazitler, sakin olan bütün çevrelerde yaygındır.

Her ortama adapte olabilen ender kabuklulardır. Isopod yaklaşık olarak 10 bin tür ve 10 subordo içerir ve bu hayvanların uzunlukları 0,5 mm’den 500 mm’ye kadar değişebilir.

DENİZDE 4 BİN 500 TÜRÜ YAŞAR

Tüm okyanus dünyasından denize ait bilinen tür sayısı yaklaşık olarak 4 bin 500'dür.

Bazı gruplar tatlı sularda koloni oluştururlar. Yaklaşık olarak 500 kadar tür göller, nehirler, akarsular, yeraltısuları gibi bölgelerde yaşar. Bu türlerden biri de "Cymothoa exigua" adlı parazittir.

DİLİNİ YİYEREK YERİNE GEÇER

Cymothoa exigua özellikle ölü balıkların ağzından çıkmaya çalışırken göze çarpar. Kabuklu bir parazit olan Cymothoa exigua, bir vücut organının tamamen yerini alan bildiğimiz tek parazit türüdür.

Cymothoa exigua balıkların ağzına yerleşiyor ve kurutup öldürene dek balığın dilindeki kanı emiyor. Dil öldükten sonra kalan parçaya yapışıp balığın dili gibi yaşamaya başlıyor. Balık, diline yerleşen bu paraziti kendi diliymiş gibi kullanabiliyor.

Boyu sadece 3 ile 4 santimetre arasında değişen "Cymothoa exigua" adlı parazit, ağına takıldığı balıkçıların mesleğini bırakmasına neden olacak kadar korkunç bir canlı.

Kendisini yem zannederek yutan balıkların diline yapışan parazit, zamanla kanını emdiği dilin çürümesine neden oluyor.

Ardından, giderek büyüyen parazit kıskaçlarını yayarak genişliyor ve dilin geri kalan kısmındaki kas yapısıyla bütünleşiyor.

OKYANUSLARIN YENİ KABUSU MU?

ABD’nin California eyaleti açıklarında yaşadığı bilinen Cymothoa exigua, dünyada bir canlının organının yerini alarak yaşayan tek parazit özelliğini taşıyor.

İlk kez 2005 yılında, İngiliz balıkçılar ağzında Cymothoa exigua parazitini tespit ettikleri bir balık tuttular. Bu gelişme, parazitin Pasifik Okyanusu’nu aşarak İngiltere’ye ulaştığı endişesini doğursa da, bu teorinin doğruluğu kesin değil.

Biyologlar parazitin balıklar dışında hangi canlılara yerleştiği konusunda bir bilgiye de sahip değil.

Bilim dünyası, günümüzde balıkçıların kabusu olan parazitin yayılma alanı ve insan sağlığı üzerinde ne gibi olumsuzluklar oluşturabileceği sorularına yanıt arıyor ancak bu konuda hala başarılı olmuş değiller.