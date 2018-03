ABD yapımı Sex and the City dizisinde Miranda Hobbs karakterini canlandıran Cynthia Nixon, görevdeki New York Valisi Andrew Cuomo'ya karşı yarışacak. Nixon, New York valisi olabilmek için seçimlere adaylığını koyacağını Twitter'dan duyurdu.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAYACAK

51 yaşındaki liberal aktivist bir süredir adaylığa yakın duruyordu. Eğer seçilirse, New York eyaletinin ilk kadın ve kamuoyu önünde eşcinsel olduğunu açıklayan ilk valisi olacak.

Cynthia Nixon ve eşi Christine Marinoni