taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.268
USD
3,9604
EURO
4,6482
ALTIN
163,07
PETR
62,7900

D-100 Karayolu trafiğe kapandı

İstanbul D-100 Karaloyu'nun Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen 4 araçlık kaza trafiği kilitledi.

22.11.2017 - 01:52
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

e12w21

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde bir otomobil, 3 araca çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

D-100 Karayolu trafiğe kapandı

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

D-100 Karayolu'nun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Yolun Edirne istikametinde ilerleyen Emre Kayacık'ın kullandığı 34 KE 3088 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce Mehmet Bayyiğit'in kullandığı 34 SFM 34 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip Alaaddin Tepe'nin kullandığı 34 KF 6093 plakalı otomobile çaptı. Emre Kayacık'ın kullandığı otomobil daha sonra Kasım Avşar'ın kullandığı 34 VN 9303 plakalı otomobile çarptı.

D-100 Karayolu trafiğe kapandı

D-100 KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

4 otomobilin karıştığı kazanın ardından D-100 Karayolu trafiğe kapandı. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Olay yeri tutanaklarının tamamlanmasının ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık yarım sonra trafik normal akışına dönerken kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

D-100 Karayolu trafiğe kapandı

İlginizi Çekebilir
Bursa'da psikolojik tedavi gören genç evini yaktı
Bursa'da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 27 yaşındaki Suat E. evini yakarak ortalıktan kayboldu.
Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı
Adana'da sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil ağaçlara çarparak ikiye bölündü.
Palalı Sabri vuruldu
Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldırdığı için sosyal medyada Palalı Sabri olarak tanınan Sabri Çelebi, Taksim'de çıkan kavgada vuruldu.
Hırsızı patates atarak uzaklaştırdı
Manisa'da hırsızlık yapmak için sürücü kursunun camını taşla kıran kişiyi apartman sakinleri kaçırttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

13
Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

6
HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

5
Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

7
Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

4
D-100 Karayolu trafiğe kapandı

D-100 Karayolu trafiğe kapandı

0
Hariri Lübnan'a döndü

Hariri Lübnan'a döndü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM