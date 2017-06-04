D-100 karayolunda başıboş at arabası görenleri şaşırttı

Sahibinden kaçtığı öğrenilen at, araçları sollayıp hızla koştu. Sürücüler o anları kaydederken bir yandan da polisi aradı. Görüntüyü çeken sürücü, "Yavaş be oğlum, dur oğlum dur..." diyerek atı sakinleştirmeye çalıştı.

SIKIŞTIRILARAK DURDURULDU

Başıboş at arabasının yolculuğu yaklaşık 10 kilometre sürdü. At arabası Zeytinburnu'nda sürücüler tarafından sıkıştırılarak durduruldu. Bir süre sonra trafik polisi ardından da atın sahibi kadın geldi. Sahibi bir süre atı sakinleştirmeye çalıştı.

AT SAKİNLEŞİNCE SAHİBİ TARAFINDAN ÇEKİLEREK GÖTÜRÜLDÜ

At sakinleştikten sonra sahibi tarafından çekilerek götürüldü. Bu sırada D-100'de bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Sol şeritte son sürat ilerleyen at arabası