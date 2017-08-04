D-100 karayolunda kaza: 1 ölü 1 yaralı

Olay saat 02.30 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Anakara istikametinde meydana geldi. 34 S 1881 plakalı araç asfalt çalışması nedeniyle kapatılan yolda yavaşlayan 34 UV 8286 plakalı araca arkadan çarptı. Çarptığı araç ise aynı yönde ilerleyen Tülay Okman Kılıç yönetimindeki 34 TK 5659 plakalı araca çarptı. Kazada Hanife Çınar adlı kadın araçta sıkıştı sürücü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır bir şekilde yaralanan Çınar, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerine gönüllü arama kurtarma ekibinde çalışan bir kişi de yardım etti. Kazada ağır yaralan kadın olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAYIP

Kazadan yara almadan kurtulan Tülay Okman Kılıç'ın kadın doğum profesörü olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan aracın şoförünün ise olay yerin den kaçtığı iddia edildi. Kaza sonrası kurtarma çalışması esnasında bir kişinin cep telefonuyla kaydetmeye çalışması dikkat çekti. Polis olayla kazaya sebep olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.