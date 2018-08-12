taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4118
EURO
7,3199
ALTIN
249,65
PETR
72,9700

D-100 karayolunda kaza:1 ölü 2 yaralı

Maltepe D-100 karayolunda aşırı süratli olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol üstünde ki bir otomobile ardından kamyonete vurdu.

İHA | 12.08.2018 - 07:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Maltepe D-100 karayolu Edirne istikameti Altıntepe Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Göktuğ P. yönetimindeki 34 RZ 9300 plakalı otomobil
D-100 karayolunda aşırı süratli giderken yine aynı yol istikametinde Durmuş Altınoğlu yönetiminde ki 60 EG 972 plakalı otomobile arkadan çarptı.

D-100 karayolunda kaza:1 ölü 2 yaralı

Çarpışmanın ardından yine aynı istikamette ilerlemekte olan sürücü öğrenilemeyen 34 VBR 23 plakalı kamyonete arkadan çarptıktan sonra orta refüje vurarak durdu.

D-100 karayolunda kaza:1 ölü 2 yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası çevrede ki vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Ö.A. ve Ç.T.’yi çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Durmuş Altınoğlu olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Durmuş Altınoğlu’nun cesedi ise Fatih Sultan Mehmet Hastanesi morguna kaldırıldı.

D-100 karayolunda kaza:1 ölü 2 yaralı

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Aşırı süratli otomobilin sürücü Göktuğ P. ve beraberindekiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü Göktuğ P.’ye alkol testi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere Küçükyalı polis merkezine götürüldü.

Kaza sebebiyle tek şeride düşen yol, otomobilin kurtarıcı tarafından kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsveç seçimleri için Konya'da sandık kurulacak

İsveç seçimleri için Konya'da sandık kurulacak

35
Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

92
İran: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

İran: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

18
Kara bulutlar yine Karadeniz üzerinde

Kara bulutlar yine Karadeniz üzerinde

20
Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a başvuruldu

Fenerbahçe'nin penaltısında VAR'a başvuruldu

119
Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

Elazığ'da yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

51
Hortuma kafa tutan kamyon şoförü

Hortuma kafa tutan kamyon şoförü

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM