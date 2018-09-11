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D. H. Lawrance’den duygularımızı açıklayan 13 özel alıntı

Roman, şiir, tiyatro oyunu, deneme, eleştiri, gezi yazısı gibi birçok alanda eserler veren ve çevirileri bulunan Lawrence’in eserlerinden alıntılar…

Özel İçerik | 11.09.2018 - 15:55..
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lawrance

Lawrence, eserlerinde özellikle modernizm ve endüstrileşmenin birey üzerindeki yabancılaştırıcı etkisini vurguladı. 133 yıl önce bugün, madenci bir ailenin çocuğu olarak başlayan hayatında, klasik gerçekçilik ve modernizm arasında bir köprü oldu. İlk şiirlerini 1909, ilk romanını 1911 ve ilk hikaye kitabını da 1914’te yayımlayan Lawrance’i, eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

D. H. Larance'den duygularımızı açıklayan 13 özel alıntı

- Hiçbir şey için “Benimdir” deme. Sadece de ki: “Yanımdadır”. Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder… Daima seninle kalmaz.

(Anka Kuşu)

*

- Kötülük korkunç bir şey. Önceden mutlak kötülüğün olmadığına inanırdım. Ama artık biliyorum ki var ve öyle büyük ki tüm yaşamı tehdit ediyor.

(Deniz ve Sardinya Adası)

*

- "Kuşkumuz olmazsa, işler yolunda" dedi Paul. "Kuşkuya düşersek yitiriyoruz."

(Adaları Seven Adam)

*

- Öyle yalnızdı ki, oysa her şeyden çok anlayışa ve desteğe ihtiyaç duyuyordu.

(Harman Yerinde Aşk)

D. H. Lawrence'den duygularımızı açıklayan 13 özel alıntı

- Biçim, cansız bir kabuktan ibarettir. Gerçek, içerideki pırıltıdadır.

(Oğullar ve Sevgililer)

*

- Hayat ne olursa olsun, insanlar hayatı ne korkunç hallere sokarsa soksun, dünya çok güzel, büyülü, şaşılacak bir yer. Dünya akıllara durgunluk veriyor.

(Kayıp Kız)

*

- Eğer melek olacaksak şunu söyleyeyim ki melekler arasında kadın ve erkek diye bir şey yoktur. Bana kalırsa evli bir çift bir adet melek meydana getirir.

(Gökkuşağı)

*

- Ben yalnızca senin iyiliğini düşünüyorum.

- Evet farkındayım. Ama sen, beni o kadar çok seviyorsun ki cebine koymak istiyorsun. Oysa ben senin cebinde havasızlıktan tıkanır, ölürüm.

(Oğullar ve Sevgililer)

D. H. Lawrence'den duygularımızı açıklayan 13 özel alıntı

- Gençliğin ellerinden kayıp gitmesine izin verirsen yaşlılığını ve de orta yaşını buna pişmanlık duyarak geçireceksin.

(Kadın Aşık Olursa)

*

- Çok anlayış, çok sabır ister.

(Aşık Kadınlar)

*

- Eşit şartlarda aşk olmalı ya da hiçbir şey olmamalı

(Harman Yerinde Aşk)

D. H. Lawrence'den duygularımızı açıklayan 13 özel alıntı

- Neden, ah neden insan büyümek, keşfedilmemiş bir yaşamın bu ağır, sağır eden sorumluluğunu miras almak zorundaydı?

(Gökkuşağı)

*

- Söylenecek bir söz yok; kendi derimin içinde yapayalnızım.

(Ölen Adam)

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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