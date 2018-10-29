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D100’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde D100 Karayolu’nda cipin yol temizleme aracına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA | 29.10.2018 - 08:51..
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Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

D100’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

 

YOL TEMİZLEME ARACIYLA ÇARPIŞI

Edinilen bilgilere göre Serkan Aktoprak idaresindeki 20 DJ 191 plakalı cip, İzmit istikametinde seyir halindeyken, yolda temizleme çalışması yapan Mesut K. idaresindeki 34 LU 1380 plakalı belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen cipteki Serkan Aktoprak, Tülün Duman (28), Bayram Salih E. sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Bayram Salih E., sağlık ekiplerine teslim edilirken, Serkan Aktoprak ve Tülün Duman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Salih E., İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayram Salih E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Serkan Aktoprak ve Tülün Duman’ın cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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