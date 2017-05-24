taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.134
USD
3,5706
EURO
3,9917
ALTIN
143,49
PETR
54,3200

Da Vinci'nin annesinin şifresi çözüldü

Leonardo Da Vinci'nin, şimdiye dek hakkında çok sayıda teoriler öne sürülen annesinin hayat hikayesi ortaya çıktı.

24.05.2017 - 09:46
  1. Haberler
  2. Dünya

da vinci

Da Vinci'nin annesine ilişkin, sadece adının Caterina olduğu ve 15 yaşındayken bir avukat ile ilişkisi sonucu Leonardo'yu dünyaya getirdiği biliniyordu.

Ancak, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Martin Kemp'in yaptığı akademik araştırmalar, Da Vinci'nin annesinin tam isminin Caterina di Meo Lippi olduğunu ortaya çıkardı.

ANNESİ 25 YAŞINDA HAMİLE KALDI

Prof. Kemp'in uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucu kaleme aldığı yeni kitabında yer alan bilgilere göre, Da Vinci'nin annesi, Floransa'da çalışan 25 yaşındaki bir avukat olan Ser Piero da Vinci'den hamile kaldı.

Caterina'nın babasının adı Bartolomeo Lippi'ydi ve kızı henüz küçük yaştayken ortadan kayboldu. Büyükannesi tarafından yetiştirilen Caterina, 1451 yılında büyükannesi ölünce halası ve amcası ile birlikte yaşamaya başladı.

SANILDIĞININ AKSİNE DA VİNCİ, DEDESİNİN EVİNDE BÜYÜDÜ

Vergi kayıtlarında Ser Piero'nın babasının evine ilişkin verilerde, evde 'evlilikdışı bir çocuğun yaşadığı' bilgisine ulaşan Kemp'e göre, 14 Nisan 1452'de dünyaya gelen Da Vinci, babası Ser Piero'nun babasının evinde büyüdü. Şimdiye dek Vinci yakınlarındaki Casa Natale, Leonardo'nun çocukluğunun geçtiği yer olarak biliniyor ve bu sayede her yıl binlerce turisti ağırlıyordu.

DA VİNCİ, FLORANSA'YA BABASININ YANINA TAŞINDI

Kemp, Ser Piero'nun Floransa'da kariyerinin peşinde olduğunu bu nedenle de yanında bir bebek taşımayı istemediğini söyleyerek, refah içerisinde yaşayan ve daha uygun koşullara sahip babasının torununu yetiştirdiğini ifade etti. Kemp, "Büyükbabasının yoğun ilgisiyle büyüyen Leonardo, Floransa'ya taşınacak yaşa geldiğinde çoktan Leonardo di Ser Piero da Vinci diye anılmaya başlamıştı." şeklinde konuştu.

ANNESİ MİLANO'DA ÖLDÜ

Annesi Caterina ise, Antonio di Piero Buti adlı yerli bir çiftçiyle evlenerek, biri erkek, 4'ü kız 5 çocuk sahibi daha oldu. Evliliğinden yaklaşık 40 yıl sonra oğlunun yanına, Milano şehrine taşınan Caterina, burada hayatını kaybetti.

Ancak Leonardo'nun annesiyle ilişkisine dair çarpıcı detaylar da mevcut. Leonardo Da Vinci'nin Milano'da 1944 yılında yazdığı günlüğünde, 'Caterina kalmaya geldi' ifadeleri yer alıyor. Öte yandan Caterina'nın cenaze masraflarının Leonardo'nun tarafından ödendiği ile ilgili notlar da mevcut.

İlginizi Çekebilir
Rodrigo Duterte Rusya'da
Rus Lider Putin ile bir araya gelen Filipinler Devlet Başkanı, DEAŞ'la mücadele için yardım istedi.
300 milyon dolarlık zümrüt buldular
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir madende 1,3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu.
Melania Trump başını örttü
ABD Başkanı Trump'ın Vatikan gezisinde First Lady Melania Trump'ın başı dikkatlerden kaçmadı.
'Kıyamet Ambarı'na su sızdı
'insanlığın son umudu' olarak anılan 'Kıyamet ambarının' girişine, geçen sonbahardaki aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen buzlardan su sızdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

487
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

117
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

155
ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

58
Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

58
Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

37
İngilizler yasta

İngilizler yasta

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM