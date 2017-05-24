Da Vinci'nin annesinin şifresi çözüldü

Da Vinci'nin annesine ilişkin, sadece adının Caterina olduğu ve 15 yaşındayken bir avukat ile ilişkisi sonucu Leonardo'yu dünyaya getirdiği biliniyordu.

Ancak, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Martin Kemp'in yaptığı akademik araştırmalar, Da Vinci'nin annesinin tam isminin Caterina di Meo Lippi olduğunu ortaya çıkardı.

ANNESİ 25 YAŞINDA HAMİLE KALDI

Prof. Kemp'in uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucu kaleme aldığı yeni kitabında yer alan bilgilere göre, Da Vinci'nin annesi, Floransa'da çalışan 25 yaşındaki bir avukat olan Ser Piero da Vinci'den hamile kaldı.

Caterina'nın babasının adı Bartolomeo Lippi'ydi ve kızı henüz küçük yaştayken ortadan kayboldu. Büyükannesi tarafından yetiştirilen Caterina, 1451 yılında büyükannesi ölünce halası ve amcası ile birlikte yaşamaya başladı.

SANILDIĞININ AKSİNE DA VİNCİ, DEDESİNİN EVİNDE BÜYÜDÜ

Vergi kayıtlarında Ser Piero'nın babasının evine ilişkin verilerde, evde 'evlilikdışı bir çocuğun yaşadığı' bilgisine ulaşan Kemp'e göre, 14 Nisan 1452'de dünyaya gelen Da Vinci, babası Ser Piero'nun babasının evinde büyüdü. Şimdiye dek Vinci yakınlarındaki Casa Natale, Leonardo'nun çocukluğunun geçtiği yer olarak biliniyor ve bu sayede her yıl binlerce turisti ağırlıyordu.

DA VİNCİ, FLORANSA'YA BABASININ YANINA TAŞINDI

Kemp, Ser Piero'nun Floransa'da kariyerinin peşinde olduğunu bu nedenle de yanında bir bebek taşımayı istemediğini söyleyerek, refah içerisinde yaşayan ve daha uygun koşullara sahip babasının torununu yetiştirdiğini ifade etti. Kemp, "Büyükbabasının yoğun ilgisiyle büyüyen Leonardo, Floransa'ya taşınacak yaşa geldiğinde çoktan Leonardo di Ser Piero da Vinci diye anılmaya başlamıştı." şeklinde konuştu.

ANNESİ MİLANO'DA ÖLDÜ

Annesi Caterina ise, Antonio di Piero Buti adlı yerli bir çiftçiyle evlenerek, biri erkek, 4'ü kız 5 çocuk sahibi daha oldu. Evliliğinden yaklaşık 40 yıl sonra oğlunun yanına, Milano şehrine taşınan Caterina, burada hayatını kaybetti.

Ancak Leonardo'nun annesiyle ilişkisine dair çarpıcı detaylar da mevcut. Leonardo Da Vinci'nin Milano'da 1944 yılında yazdığı günlüğünde, 'Caterina kalmaya geldi' ifadeleri yer alıyor. Öte yandan Caterina'nın cenaze masraflarının Leonardo'nun tarafından ödendiği ile ilgili notlar da mevcut.